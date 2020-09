HIGHLIGHTS Inter Fiorentina: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Inter Fiorentina

90′ GOL DELL’INTER – D’Ambrosio segna su calcio d’angolo con un colpo di testa sul secondo palo

88′ GOL DELL’INTER – Sanchez apre per Hakimi che di prima mette dentro per Lukaku il quale a porta sguarnita non può sbagliare e pareggia i conti

57′ GOL FIORENTINA – Azione di contropiede di Ribery che entra in area e serve l’accorrente Castrovilli che buca Handanovic con il destro

50′ Autogol di Ceccherini – L’Inter si riporta in vantaggio grazie ad un autogol di Ceccherini. Azione personale di Lautaro che manda al bar Amrabat con una finta e calcia verso la porta ma l’ex Crotone ci mette la gamba e batte Dragowski

47′ GOL INTER – Contropiede orchestrato da Barella, assist per Lautaro Martinez che converge e dal limite dell’area infila l’angolo lontano

2′ GOL FIORENTINA – Dormita generale della difesa nerazzurra con Bonaventura che riceve palla nel mezzo dell’area e serve Kouame, il quale a porta sguarnita mette dentro.