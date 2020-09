Gol e azioni salienti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Napoli Genoa

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Genoa, valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21.

10′ GOL NAPOLI – Gli azzurri passano subito in vantaggio. Mertens entra in area dalla sinistra, taglia l’area con un lancio morbidissimo per Lozano che si inserisce e col piattone batte Marchetti.

GOOOOOOL DEL CHUCKY 🇲🇽 Llego el primer gol de Hirving Lozano en la temporada con el Napoli.pic.twitter.com/vtSWHysekf — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) September 27, 2020

46′ GOL NAPOLI – Raddoppio immediato degli azzurri. Azione travolgente di Zielinski sulla destra che serve Elmas. Il macedone la mette dentro per Osimhen che di tacco la ridà a Zielinski che supera un avversario e insacca alle spalle di Marchetti.

57′ TRIS NAPOLI – Gli azzurri calano il tris. Errore in uscita del Genoa. Palla recuperata da Zielinski che serbe Mertens. Il belga ha tutto il tempo per mirare e calciare da fuori area e mettere il pallone alle spalle di Marchetti.

Mertens drilling this strike. Osimhen having a blast pic.twitter.com/3UuKncKViW — antony starr fan (@DieLigt) September 27, 2020

65′ POKER NAPOLI – Pandev serve Mertens con uno sciagurato retropassaggio. Il belga serve nello spazio Lozano che non sbaglia e sigla la sua prima doppietta italiana.

Anótenle uno más a Chucky Lozano. 😍⚽️ El mexicano ya marcó su segundo gol y sigue callando bocas. pic.twitter.com/VP5OrkTu9e — Garra Sports (@GarraSportsMx) September 27, 2020

69′ CINQUINA NAPOLI – Gli azzurri non si fermano più. Koulibaly lancia sulla fascia Hysaj, l’albanese serve Elmas che con una sterzata in area si libera dell’avversario e col destro segna il 5-0.

72′ SESTO GOL NAPOLI – Il Napoli chiude il set con Politano che dalla destra si rende protagonista di una bellissima serpentina, prima di sparare un sinistro nell’angolino lontano.