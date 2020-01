Gol e azioni salienti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: highlights Napoli Perugia

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Perugia, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020.

1′ Primo tiro di Iemmello – Di Lorenzo perde un brutto pallone in uscita, ne approfitta il 9 del Perugia per calciare. Centrale, para Ospina.

4′ Pericoloso il Perugia – Lancio di Falzerano per Iemmello, che serve l’accorrente Falcinelli. L’attaccante del Perugia ci prova a giro, palla a lato di poco.

12′ Doppia occasione per il Napoli – Fabian Ruiz supera due avversari e calcia centrale. Non irreprensibile Fulignati, che la mette in angolo. Dall’angolo successivo arriva Manolas, palla alta di poco.

15′ Grande chiusura di Gyomber – Il difensore del Perugia chiude su Elmas, imbeccato molto bene da Insigne. Provvidenziale il recupero dello slovacco, perché il centrocampista del Napoli era da solo davanti a Fulignati.

20′ Insigne spreca il vantaggio – Cross di Lozano dalla destra deviato, si avventa sul pallone Insigne, che liscia il pallone: occasione colossale per il capitano del Napoli.

25′ Calcio di rigore per il Napoli – Nzita stende Lozano in area di rigore: Massimi fischia la massima punizione.

26′ Napoli in vantaggio – Insigne spiazza Fulignati: 1-0 per i partenopei.

31′ Lozano vicino al raddoppio – Dopo un rimpallo in area, il messicano calcia a botta sicura, ma trova la respinta di Gyomber di testa.

36′ Secondo rigore per il Napoli – Massimi, richiamato al VAR per un tocco di mano di Falcinelli, fischia di nuovo la massima punizione per il Napoli.

38′ Insigne raddoppia – Ancora una volta spiazzato Fulignati, doppio vantaggio partenopeo e partita in ghiaccio.

45′ + 1′ Gol annullato a Zielinski – Il polacco, imbucato in profondità, la mette nell’angolino, ma viene sbandierato fuorigioco.

45′ + 2′ Rigore per il Perugia – Serra richiama ancora Massimi al VAR: dopo una lunghissima attesa, fischia la massima punizione per il Perugia, per un fallo di mano di Hysaj.

45′ + 5′ Ospina para il calcio di rigore – Iemmello calcia, Ospina si distende alla sua sinistra e para il calcio di rigore.