Gol e azioni salienti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Roma Brescia

Gol e azioni salienti del match tra Roma e Brescia, valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

8′ Occasione Brescia – Bravissimo Pau Lopez ad uscire dalla sua area di rigore per fermare Donnarumma.

10′ Roma in avanti – La difesa del Brescia ferma l’incursione di Kolarov in area di rigore.

11′ Tiro di Kolarov – Il numero 11 tenta la conclusione dalla distanza ma il pallone termina alto.

14′ Roma in avanti – Florenzi serve bene Pellegrini che però non aggancia il pallone.

18′ Roma vicina al vantaggio – Tre conclusioni in porta per i giallorossi che però non trovano la via della rete con Kluivert.

19′ Brescia pericoloso – Per fortuna della squadra di Fonseca Donnarumma non aggancia un pallone molto pericoloso.

30′ Diagonale di Pellegrini – Il numero 7 calcia benissimo, la palla sfiora il palo e termina fuori.

34′ Brescia vicino al vantaggio – Bella conclusione di Ndoj, ottima parata di Pau Lopez.

35′ Tiro di Kolarov – Ancora il numero 11 a rendersi pericoloso, anche in questo caso pallone deviato in corner.

43′ Terzo calcio d’angolo per il Brescia – La squadra di Grosso in attacco allo scadere del primo tempo.

44′ Colpo di testa di Donnarumma – La conclusione termina di pochissimo fuori.

49′ Gol Smalling – Colpo di testa di Smalling che trova la deviazione decisiva di Cistana a un passo dalla porta

57′ Gol Mancini – Stavolta è Mancini a metterla dentro, con un gran destro in girata. Assist di testa di Smalling.