HIGHLIGHTS Spal Juventus: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Spal Juventus

39′ Gol di Ronaldo – Bella azione della Juve. Danilo per Ramsey che allarga su Cuadrado, cross di prima del colombiano per Ronaldo che da pochi metri supera Berisha. Portoghese in gol per 11 giornate consecutive, eguagliato il record di Batistuta e Quagliarella.