HIGHLIGHTS Verona Fiorentina: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Hellas Verona e Fiorentina, valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

12′ GUNTER AL VOLO sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, palla sul fondo di poco.

15′ UNA BELLA TRIANGOLAZIONE tra Salcedo, Pessina e Verre con quest’ultimo che ci prova da fuori, Dragowski alza in corner.

19′ GIALLO ANCHE PER PESSINA, per un fallo in area ospite.

23′ LAZOVIC A GIRO, para Dragowski.