Higuain: «La gente spera che tutto mi vada male»

Dal ritiro della sua Argentina, Gonzalo Higuain ha prima parlato del mondiale e poi ha risposto alle critiche

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, convocato dall’Argentina per il Mondiale in Russia, è stato intervistato da TNT Sports. Queste le parole del giocatore: «Non ho avuto alcun dubbi riguardo il Mondiale, ho sempre desiderato essere qui. Quand’ero più giovane non avrei mai immaginato di poter giocare ben tre campionati del mondo. Per un giocatore è il top».

Il Pipita ha poi risposto alle tante critiche: «La gente spera sempre che qualcosa ti vada male per festeggiare, ma io non posso che essere felice ed orgoglioso per quanto ho fatto in carriera e per quello che sto facendo».