Higuain: «Vicino al ritiro, ne sono consapevole»

Le parole di Higuain sul suo imminente ritiro: «Sto andando verso la fine della mia carriera, ne sono consapevole»

Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni di Tyc Sports. Di seguito le sue parole sul suo ritiro.

RITIRO – «Sto andando verso la fine della mia carriera, ne sono consapevole. Mi sto preparando mentalmente, e non solo, per il post ritiro: credo che non resterò nel mondo del calcio, che mi ha fatto vivere 15 anni in maniera innaturale: oggi ho altri interessi».

