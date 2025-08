Hojlund pagato 85 milioni, ora lo United è pronto a cederlo per 35. Amorim: «Non so cosa accadrà». Il futuro dell’attaccante resta in bilico

Nonostante una dichiarazione pubblica di fedeltà, il futuro di Rasmus Hojlund al Manchester United è tutt’altro che certo. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il club inglese avrebbe fissato un prezzo a sorpresa per il centravanti danese: 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro), meno della metà dei 72 milioni spesi per acquistarlo dall’Atalanta nel 2023. Una mossa che indica la chiara volontà di cederlo, che si scontra però con la posizione del giocatore.

Un rendimento deludente e il crollo della valutazione

La decisione dello United nasce da due stagioni deludenti da parte dell’attaccante. Hojlund, arrivato a Old Trafford con enormi aspettative, non è riuscito a giustificare l’ingente investimento fatto su di lui. Le statistiche sono impietose: in 95 presenze totali, ha segnato solo 26 gol. Nella scorsa stagione di Premier League, il suo bottino si è fermato ad appena 4 reti in 32 apparizioni. Questa mancanza di prolificità ha spinto il club a considerare una minusvalenza pur di cambiare rotta in attacco.

La volontà di Hojlund: «Il mio piano è restare e lottare»

Dal canto suo, Hojlund non ha alcuna intenzione di andarsene. Dopo aver segnato un gol nella recente amichevole contro il Bournemouth, il danese ha dichiarato pubblicamente di voler rimanere a Manchester. «Il mio piano è molto chiaro ed è quello di restare e lottare per il mio posto», ha affermato. «La competizione mi sta bene, mi affina. Sono più che pronto». Una presa di posizione netta che complica i piani della società.

L’ombra di Sesko e le parole di Amorim

La necessità di vendere Hojlund è strettamente legata a un altro obiettivo di mercato: Benjamin Sesko del RB Lipsia. Lo United sta spingendo per l’attaccante sloveno, ma deve fare i conti con la forte concorrenza del Newcastle e con i paletti del fair play finanziario (PSR), che impongono di vendere prima di poter comprare. La cessione di Hojlund sarebbe quindi fondamentale per finanziare l’operazione. Lo stesso tecnico, Ruben Amorim, pur dicendosi contento di Hojlund, non ha garantito la sua permanenza: «Non so cosa accadrà fino alla chiusura del mercato. Abbiamo sofferto molto per la mancanza di gol la scorsa stagione»