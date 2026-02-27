Hojlund Napoli, il danese ora è imprescindibile per Conte: il club ha già deciso sul riscatto! Ecco cosa succederà in estate

Come sottolineato in un’attenta e approfondita analisi de La Gazzetta dello Sport, il prezioso lavoro portato avanti da Conte nel corso dei mesi recenti ha permesso a Hojlund di compiere un ulteriore e fondamentale step di crescita sportiva all’interno del rettangolo di gioco. Conte ha rivisto in Hojlund le medesime caratteristiche che lo avevano profondamente colpito in passato con Lukaku, trasformandolo in pochissimo tempo in un elemento imprescindibile e totalmente insostituibile per le complesse dinamiche tattiche del Napoli.

La squadra campana è stata trascinata a Riad verso la conquista della Supercoppa e ora punta decisamente a ottenere il pass per la qualificazione in Champions League. Come riporta sempre il famoso quotidiano sportivo, l’accordo per il riscatto dal Manchester United è stato formalmente fissato a 44 milioni di euro. La dirigenza del Napoli eserciterà l’opzione a proprio favore a prescindere dal posizionamento finale nella classifica generale, rendendo di fatto Hojlund il vero e proprio volto del futuro attorno al quale costruire l’intero progetto societario.

Nonostante l’importante ritorno in rosa di Lukaku, Conte non rinuncia mai alle prestazioni di Hojlund. In Serie A, non salta un singolo minuto sul terreno di gioco dal 4 gennaio, giorno in cui fu sostituito a soli 4 minuti dallo scoccare del minuto 90. Da quel preciso momento ha inanellato nove gare consecutive sempre in campo, diventando il secondo componente più utilizzato dell’intera formazione azzurra, posizionandosi appena dietro a McTominay e Di Lorenzo. A Bergamo ha collezionato ben 25 partite consecutive dal primo minuto.

L’obiettivo attuale è ritrovare la rete per superare il record personale realizzato due stagioni fa. Nel corso della sua prima avventura in Premier League chiuse l’annata con 10 gol, superando i 9 centri messi a referto in precedenza. A Firenze andò a segno dopo appena 14 minuti dal fischio d’inizio.

Nelle recenti uscite sono emersi due episodi arbitrali molto discussi. A Bergamo un calcio di rigore è stato tolto dal Var, seguito da un fischio sbagliato ammesso pubblicamente da Rocchi dopo un duro corpo a corpo con Hien. Contro la Roma, Ndicka lo ha fermato in modo molto controverso in campo aperto.