Holm Juve, prende quota lo scambio col Bologna per Joao Mario: il retroscena sull’incontro e cosa manca per chiudere

Holm Juve, prende quota lo scambio col Bologna per Joao Mario: cosa manca per chiudere. C’è l’apertura dei rossoblù! Le ultime

Il mercato della Juventus subisce un’improvvisa e decisa accelerata su un binario laterale, trasformando quella che sembrava una semplice suggestione in una concreta opportunità “last-minute”. Emil Holm, possente terzino svedese attualmente in forza al Bologna, è ora a un passo dal vestire la maglia bianconera. L’operazione, nata nelle ultime 24 ore grazie a un’apertura significativa del club emiliano, poggia su un incastro strategico perfetto per le casse societarie: uno scambio di prestiti con João Mário, l’esterno portoghese arrivato in estate e ormai scivolato ai margini del progetto tecnico alla Continassa.

Secondo quanto ricostruito da Tuttosport, la scintilla che ha dato vita alla trattativa è scoccata quasi per caso negli uffici della sede della Vecchia Signora. Il procuratore dello scandinavo, che cura anche gli interessi del giovane terzino della Next Gen Jonas Rouhi, si trovava a Torino per definire la partenza di quest’ultimo verso la Carrarese. Durante il colloquio, il profilo dell’ex atalantino ha fatto breccia tra le necessità di Damien Comolli. Il responsabile del mercato juventino, preso atto delle richieste di Luciano Spalletti, cercava da tempo un rinforzo capace di garantire fisicità e di dare il cambio all’instancabile Pierre Kalulu. Con la ricerca del “vice Yildiz” passata momentaneamente in secondo piano, la priorità si è spostata sulla corsia bassa, dove Holm garantirebbe quella duttilità e quei centimetri che mancano nelle rotazioni.

Nonostante l’intesa di massima tra i due club sulla formula del doppio prestito, che permetterebbe di non intaccare le risorse finanziarie dei Piemontesi, resta da superare lo scoglio legato alla volontà del calciatore lusitano. L’ex Porto, finora, ha opposto resistenza all’idea di un addio anticipato, nonostante un minutaggio ridotto all’osso e le evidenti difficoltà di inserimento nel 3-5-2 spallettiano. Se João Mário dovesse finalmente dare il suo via libera al trasferimento sotto le Due Torri, l’accelerata verso la chiusura sarebbe immediata. Tuttavia, i tempi tecnici rendono impossibile un impiego lampo: anche in caso di fumata bianca nelle prossime ore, Holm non farebbe in tempo a essere convocato per la delicata trasferta di Parma. L’obiettivo di Comolli resta dunque formalizzare l’operazione entro lunedì, giorno del fatidico “gong” finale.

