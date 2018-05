Howedes rapito: «Juve, che mentalità! Voglio lo scudetto»

Arrivato alla Juventus solo lo scorso agosto, il difensore tedesco Benedikt Howedes è già stato catturato dalla mentalità della Vecchia Signora

Benedikt Howedes, difensore della Juventus, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Sky Sport: «Sia io che la società siamo consapevoli che in questo momento la cosa più importante è vincere la Coppa Italia e lo Scudetto. Parleremo al termine della stagione. Purtroppo non ho giocato moltissimo, ma nelle ultime partite mi sono sentito in forma. Ho giocato bene e la società ha potuto vedere le mie qualità. Se dovessimo vincere lo scudetto, per me sarebbe la prima volta. Finora ho vinto solo una Coppa di Germania, quindi alzare il trofeo al termine della stagione sarebbe fantastico».

Il giocatore tedesco continua: «La gara con la Sampdoria è stata speciale: era la seconda per me e sono riuscito anche a segnare. I tifosi mi hanno fatto sentire il proprio calore, così come la squadra e lo staff. E’ stato bello perché erano tutti felici per me. Della Juve mi ha colpito la mentalità, lo slogan “Fino alla fine” è onnipresente. Siamo una squadra che non molla mai e ciò vuol dire avere una grande mentalità, con l’Inter si è visto».