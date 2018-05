Hysaj è certo: «L’anno prossimo possiamo farcela»

Il terzino destro del Napoli, Elseid Hysaj, ha parlato del campionato della squadra di Sarri e del match tra Inter e Juve

Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ha parlato della stagione azzurra ai microfoni di Rai Sport. queste le sue parole: «Alcune partite non sono andate come speravamo. Però siamo dei professionisti e di certo non è stato l’entusiasmo ad influire sulla nostra testa. Inter-Juve? Ci siamo rimasti molto male per gli episodi accaduti».

Il terzino albanese continua: «Cosa ci manca? Poco o niente, siamo un grande squadre. Se restiamo tutti qui, di certo giocheremo un’altra grande stagione. La Juve è più forte di noi? E’ sicuramente fortissima, ma anche il Napoli ha mostrato molto quest’anno».