Hysaj, l’agente: «Il Chelsea potrebbe pagare la clausola»

Il procuratore del terzino del Napoli, Elseid Hysaj, ha parlato della possibilità che il Chelsea paghi la clausola rescissoria del terzino

Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Siamo sereni, se arriverà qualcuno che pagherà i 50 milioni della clausola rescissoria, allora parleremo con il Napoli. Se non dovesse esserci nessuno, vedremo se è possibile rinnovare il contratto con il club partenopeo».

Il procuratore ha continuato: «Sarri e il Chelsea? Non mi interessa al momento, non siamo mica in mezzo ad una strada. Elseid gioca in uno dei club più prestigiosi al mondo. Non escluso che possano pagare la clausola, perché gli inglesi hanno bisogno di qualcuno in quel ruolo e il mio assistito è un giocatore giovane e di valore. Onestamente, però, siamo tranquilli, la cessione non è tra le nostre priorità».