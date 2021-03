I casinò più lussuosi al mondo

Che voi siate degli amanti dei casinò o meno oggi vi mostreremo la magnificenza dei casinò più lussuosi del mondo, tra sfarzo, glamour e storia.

Da sempre i Casinò sono dei luoghi dove il Glamour e il lusso la fanno da padrone, quando ci si immagina un casinò si pensa sempre a persone in abiti eleganti, roulette, fiches e grandi saloni pieni di tavoli da gioco. Il gioco d’azzardo ci attrae da sempre, tanto che durante la storia per molti anni è stato bandito e reso illegale per la sua natura ammaliante, non a caso ancora oggi si raccomanda di giocare responsabilmente. A creare questa immagine dei casinò, tanto da attrarci cosi tanto, sono stati quelli più iconici e che tutti conosciamo anche per sentito dire, ma quali sono i più lussuosi al mondo? Scopriamolo insieme in questa lista.

I più lussuosi d’Europa

Casinò di Venezia

Iniziamo con uno dei casinò più famosi del nostro paese, lo storico casinò di Venezia. Non è nella lista a caso, la sua location unica al mondo e i suoi interni storici lo rendono uno dei più esclusivi e lussuosi al mondo. Ha anche il primato per essere stato il primo casinò ufficiale al mondo nel lontano 1638. Oggi ne esiste un secondo sulla terra ferma di Cà Noghera, sicuramente più moderno e accessibile ma meno lussuoso e affascinante dello storico Cà Vendramin Calergi.

Casinò di Monte Carlo

Come no citare il famosissimo casinò di Monte Carlo. Forse quando si parla di lusso il primo luogo a cui si pensa è proprio Monte Carlo con il suo casinò costruito da Charles Garnier nel 1863. I suoi interni sfarzosi sono stati resi popolari grazie a diverse pellicole Hollywoodiane, uno tra tutti James Bond.

I più lussuosi in America

Bellagio

A Las Vegas è lui il protagonista indiscusso. La sua incredibile fontana resa famosa in molti film di Hollywood è una delle attrazioni principali in città. In realtà è abbastanza moderno rispetto a altri, fondato nel 1998, si ispira come noto alla nostra Italia e all’omonima località che si affaccia sul lago di Como.

Wynn & Encore Resort

Questo casinò è una vera istituzione in America, fondato dall’imprenditore Steve Wynn, contiene al suo interno ben 1.900 slot e 167 tavoli da gioco. Una delle mete preferite dai giocatori di Las Vegas.

I più lussuosi in Oriente

The Venetian Macao

Quando si parla di lusso l’oriente ha sempre un posto in prima fila. Il Venetian di Macao prende spunto ancora una volta dal nostro paese proponendo una versione mastodontica dei casinò di Las Vegas. Ad oggi è il più grande e lussuoso al mondo con i suoi 50.000 metri quadri pieni di tavoli da gioco e slot machine

City of Dreams

Proprio accanto al The Venetian sorge il City of Dream, altro mega casinò con all’interno lussuosi ristoranti, bar camere da letto e tavoli da gioco si pone come una delle tappe fondamentali per tutti gli appassionati giocatori d’azzardo che fanno visita alla città di Macao.