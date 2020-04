I grandi numeri 10: Ronaldinho – VIDEO

Il giornalista di DAZN Borghi descrive la qualità di Ronaldinho, stella brasiliana che ha fatto sognare il mondo del calcio – VIDEO

Il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha tracciato un profilo dettagliato di Ronaldinho, stella del calcio mondiale che ha vestito, in Italia, la maglia rossonera del Milan.

«La sua completezza tecnica e di repertorio, unita a quel suo fare da saltimbanco col sorriso, lo hanno reso uno dei giocatori più amati in assoluto. Il Bernabeu si è alzato due volte per rendergli omaggio, non era mai accaduto».