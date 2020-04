Ibanez: «Roma club eccellente. Ecco perché ho lasciato l’Atalanta»

Il difensore della Roma Ibanez ha raccontato le sensazioni del suo trasferimento alla Roma durante il mercato di gennaio

Roger Ibanez ha parlato della nuova avventura con la maglia della Roma ai microfoni di Esporte Interativo: «È un club eccellente, mi hanno ricevuto in una maniera fantastica. Anche i compagni di squadra sono stati molto gentili con me. Non c’è cosa migliore per uno che entra in un gruppo nuovo”.

«Via dall’Atalanta? Volevo giocare di più e quando si è interessata la Roma io ho chiesto di parlarne e poi abbiamo deciso di venire qui, in un grande club, e farò di tutto per trovare spazio», ha concluso il difensore giallorosso.