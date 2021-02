Ibrahimovic a Sanremo, ecco come sarà organizzato il calendario

Ibrahimovic si appresta a vivere la propria prima avventura al Festival di Sanremo: cachet e trattamento da Rockstar per lo svedese

La Repubblica ha riportato il trattamento da Rock Star riservato a Zlatan Ibrahimovic per il prossimo festival di Sanremo: per lui un cachet da 250mila euro netti per un evento che lo vedrà protagonista dal 2 marzo al 6 ad esclusione del giorno di mercoledì in cui sarà impegnato con il Milan contro l’Udinese. Un programma flessibile per Ibra, che avrà un elicottero tutto per lui, che gli permetterà di non perdere neanche un allenamento a Milanello né tantomeno le partite grazie anche alla presenza di un preparatore personale che l’accompagnerà nel corso della sua avventura ligure.

Il Calendario di Ibra a Sanremo

Questo dovrebbe comunque essere il programma (per ora ufficioso) del centravanti svedese:

lunedì 1 marzo: defaticante con mattina a Milanello e poi partenza per Sanremo.

Martedì 2: allenamento in Liguria e prima serata del Festival.

Mercoledì 3: rientro a Milanello entro l’ora di pranzo, alle ore 20,45 si gioca Milan-Udinese.

Giovedì 4: defatigante a Milanello e poi partenza per Sanremo per partecipare alla terza serata del Festival.

Venerdì 5: allenamento a Sanremo e quarta serata del Festival.

Sabato 6: allenamento a Sanremo e serata finale del Festival.

Domenica 7: in mattinata arrivo a Verona, alle ore 15 si disputa Verona-Milan.