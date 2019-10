Ibrahimovic, lo svedese, come sempre accade, ha detto la sua sul campionato made in USA e anche sul suo futuro

Ibrahimovic mai banale, l’ex giocatore di Milan e Inter ieri ha disputato i play off con i L.A. Galaxy, squadra in cui milita. Una sconfitta amara per lo svedese che poi ha così commentato sul prossimo futuro.

«Non so ancora cosa farò nel mio prossimo futuro. Se rimango le persone continueranno ad interessarsi all’MLS. Altrimenti nessuno saprà più che esiste l’MLS».