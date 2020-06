Ibrahimovic Milan, Di Marzio: «Nessun veto di Rangnick»

Il futuro di Ibrahimovic al Milan resta ancora un mistero: le parole di Gianluca Di Marzio sull’attaccante rossonero

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e ospite di Sky Sport 24, ha fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole sullo svedese del Milan.

«Futuro Ibra? Secondo me non ha ancora deciso. Intanto deve recuperare dall’infortunio, poi vedrà anche quale sarà il finale di stagione con il Milan. Dovrà parlare con Gazidis. Rangnick non ha posto veti nei confronti di Ibrahimovic. Starà alla filosofia della società e alle idee capire se possono ancora coniugarsi. Monza? Credo che se deciderà di rimanere in Italia vorrà almeno restare in Serie A, altrimenti tornare in Svezia all’Hammarby».