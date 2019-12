Ibrahimovic: «Milan? Non volevo andar via, mi spedirono al Psg»

Ibrahimovic confessa: «Non volevo andare via dal Milan, poi mi chiamò Raiola, dicendomi che mi avrebbero spedito al Psg»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante al centro di tantissime voci di mercato, durante l’intervista concessa a GQ ha raccontato il retroscena del suo addio al Milan. Ecco le parole dello svedese:

«Galliani per me era bravissimo, un dirigente fantastico. Dopo due anni gli ho detto: “Galliani, non voglio andare via, sto bene al Milan”. Finché, ero al mare, sul cellulare ho visto cinque chiamate perse di fila in 30 secondi, e lì capisci che qualcosa non va. Chiamo Mino Raiola e mi comunicano che mi spedivano al PSG».