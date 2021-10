Milan, ottimismo su Ibrahimovic: potrebbe esserci in panchina

Filtra ottimismo sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese potrebbe esserci in Milan-Verona

Zlatan Ibrahimovic potrebbe esserci in Milan-Verona, in casa rossonera filtra ottimismo sulle condizioni dell’attaccante svedese. Ieri l’ultimo allenamento e le risposte definitive arriveranno in mattinata, durante la quale verranno monitorate le condizioni di Ibra.

Niente da fare quindi per le speranze di Tudor, che in conferenza stampa si era augurato di non dover trovarsi dall’altra parte Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe esserci in panchina.