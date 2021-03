Zlatan Ibrahimovic è tornato tra i convocati della Nazionale svedese: ecco le dichiarazioni del centravanti del Milan sul ritorno nella selezione

Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. Intervenuto ai canali ufficiali della selezione svedese, Ibrahimovic ha parlato così del suo ritorno in Nazionale.

«Sono tornato perché me lo merito, per quello che ho fatto in questi mesi, non perché sono e mi chiamo Zlatan Ibrahimovic, ma per come contribuisco in campo. Ecco perché mi hanno scelto».

