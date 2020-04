Icardi ai ferri corti con Tuchel: Juventus e Napoli alla finestra

Icardi ai ferri corti con l’allenatore Tuchel: il Paris Saint-Germain studia la situazione. Con Juventus e Napoli a alla finestra

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Il Paris Saint-Germain vorrebbe riscattarlo e valutare il da farsi durante l’estate, nel caso in cui si manifestassero offerte considerevoli.

L’attaccante argentino, in prestito dall’Inter, è ai ferri corti con l’allenatore Thomas Tuchel. Un fattore non da poco, che potrebbe favorire un suo ritorno in Italia. Con Juventus e Napoli alla finestra.