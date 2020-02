Icardi Chelsea, ipotesi possibile. A una condizione

Il futuro di Icardi è in bilico: in caso di addio al PSG, l’attaccante argentino potrebbe finire al Chelsea

Il Chelsea segue da vicino le prestazioni di Mauro Icardi per pianificare il mercato estivo in vista della prossima stagione. I Blues hanno individuato nell’attaccante argentino le qualità ideali per rinforzare la rosa di Frank Lampard.

Secondo quanto riportato dal Sun, l’ipotesi di un trasferimento in Premier League è possibile a una sola condizione, ossia che il Paris Saint-Germain non eserciti il diritto di riscatto dall’Inter.