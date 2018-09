Icardi, debutto in Champions per Inter-Tottenham: «Ansia? No, non vedevo l’ora»

Le parole di Mauro Icardi al debutto in Champions League a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Tottenham

Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista a Sky Sport prima del debutto in Champions contro il Tottenham: «Tanti pensieri nel tragitto fino ad oggi, aspettavo da tanto di giocare in Champions e oggi è arrivato il momento. Partita della svolta? Sicuramente, dopo un inizio di campionato così una partita del genere in casa può aiutare. Fare una grande prestazione ci porterà avanti dopo questo brutto inizio di campionato. Ansia? No, cerco di fare il mio, sono tranquillo e so che il gol arriverà. Non sono preoccupato per questo, ma solo per l’inizio che abbiamo fatto».

Queste le altre dichiarazioni di Icardi ai microfoni di InterTv: «E’ il giorno che aspettavo da molto tempo, oggi vogliamo vincere. Ricordo ancora il mio primo giorno e la mia prima partita con la maglia dell’Inter, quello di oggi è un altro debutto. Aspettavo questa gara da tanto, speriamo che arrivi la vittoria. Io sono tranquillo, siamo abituati ad avere il calore della nostra tifoseria dalla nostra parte. Sarà una gara molto attesa dai tifosi e speriamo di dare loro una grande gioia. Icardi contro Kane? Alla fine è la squadra che gioca, speriamo di fare una grande gara».