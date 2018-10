Icardi eguaglia il record di gol di Vieri con l’Inter in Serie A

Ennesimo record per il centravanti Mauro Icardi, il capitano nerazzurro raggiunge Bobo Vieri nella classifica dei gol con la maglia dell’Inter in Serie A

Mauro Icardi ha raggiunto Bobo Vieri nella classifica dei marcatori in Serie A con la maglia dell’Inter. La doppietta odierna contro la Spal ha permesso ai nerazzurri di raggiungere la quarta vittoria consecutiva nel campionato italiano di Serie A. Per Icardi ritratta del gol numero 103 in Serie A realizzati con la maglia dell’Inter, di cui ben 16 sono arrivati grazie ad un assist effettuato dal compagno di squadra Ivan Perisic. La doppietta odierna permette all’Inter di raggiungere i tre punti e volare al terzo posto in classifica.

Con i due gol realizzati questa sera al Mazza di Ferrara, Icardi raggiunge Vieri a quota 103 nella classifica dei gol in Serie A con la maglia dell’Inter. Per Icardi si tratta del gol numero 103 in 165 presenze registrate in Serie A con i nerazzurri. Lo stesso Vieri, a quota 103, ha raggiunto questa cifra in sole 143 partite. Da registrare, infine, l’ottimo rapporto sul campo con il croato Ivan Perisic. Dalla prima volta nel dicembre 2015, infatti, il vicecampione del mondo ha realizzato 16 assist vincenti al capitano dell’Inter, di cui l’ultimo questa sera al Mazza.