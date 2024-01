Icardi vuole tornare a casa: l’Inter, il post social e i nodi da sciogliere

Mauro Icardi non ha mai nascosto la sua volontà di voler tornare all’Inter, magari non in modo esplicito ma Milano per lui è casa

L’attaccante argentino ha provato a bussare alla porta dei nerazzurri più volte ma ha sempre trovato davanti a sé un muro invalicabile. Non c’è posto per lui ad Appiano Gentile perché i nodi da sciogliere sarebbero diversi: dall’ingaggio pesante, dall’ingombranza di Wanda Nara già protagonista dell’addio burrascoso di Mauro qualche anno fa. Nelle ultime settimane Icardi ha messo diversi e chiari riferimenti sui social cercando di ammiccare con l’Inter, ma non ha mai trovato risposta di ritorno.