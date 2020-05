Icardi Inter, Di Marzio conferma: «Riscatto del PSG sempre più vicino»

Fiducia in casa Inter per il riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain. Le ultime sul futuro dell’argentino

Manca pochissimo alla formalizzazione del trasferimento definitivo di Mauro Icardi dall’Inter al PSG. Questione di dettagli, secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che si è espresso così a proposito della trattativa.

«I nerazzurri sono sempre al lavoro con il club parigino per trovare l’intesa definitiva e l’accordo per il riscatto a favore dei francesi è sempre più vicino. Si sta negoziando in maniera positiva tra le parti, e credo che entro domenica un accordo sulla cifra per riscattarlo da parte del PSG verrà trovato».