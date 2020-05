Icardi Inter, Wanda Nara sibillina: «Ho fatto un gran lavoro»

Mauro Icardi diviso tra Inter e Paris Saint-Germain: la moglie e agente Wanda Nara è sibillina sui social

Il futuro di Mauro Icardi tiene banco in casa Inter. Nei prossimi giorni il Paris Saint-Germain deciderà se esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante argentino e poi rimetterlo sul mercato per ricavare un discreto tesoretto da reinvestire.

Qualcosa potrebbe già essersi mosso, come testimoniato dal messaggio sibillino pubblicato su Instagram dalla moglie e agente Wanda Nara: «Ho fatto un gran lavoro. Adesso aspettiamo buone notizie. Presto ad alti livelli, arrivederci».