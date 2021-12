Icardi Juve, due bianconeri chiamano l’argentino. Il retroscena

Calciomercato Juve: i bianconeri continuano a seguire Mauro Icardi e due calciatori avrebbero lanciato segnali all’attaccante

La Juventus prosegue la caccia a un attaccante che da gennaio possa risolvere i problemi realizzativi della squadra di Allegri. In tal senso nelle ultime settimane è tornato in auge il nome di Mauro Icardi.

Qualche giorno fa l’attaccante del PSG è tornato in Italia, a Milano, insieme a Wanda Nara. La foto postata su Instagram con la neve è piaciuta a Paulo Dybala e Manuel Locatelli che hanno lasciato un like all’ex Inter. Qualcosa bolle in pentola?

