Icardi al Mondiale? Dipende da Aguero: ecco perché

Mauro Icardi sarà inserito nei 35 pre-convocati dell’Argentina per il Mondiale di Russia: la sua partecipazione però dipende da Sergio Aguero

Quest’oggi, il commissario tecnico dell’Argentina, Jorge Sampaoli, ha incontrato Mauro Icardi, attaccante e capitano dell’Inter. L’allenatore, stando a quanto riferito da Sky Sport, ha riferito al giocatore che sarà inserito nei 35 pre-convocati, ma che parteciperà ai Mondiali di Russia solo se Sergio Aguero non dovesse riuscire a recuperare dal proprio infortunio.

Nonostante i 27 gol messi a segno in questo campionato di Serie A, dunque, il centravanti argentino non è ancora certo di poter prendere parte alla competizione che si terrà a giugno. Per il giocatore, che dopo la sconfitta con la Juve rischia di restare fuori anche dalla prossima Champions League, sfumerebbe un’altra occasione di mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale.