Icardi e Wanda Nara, ritorna il (costosissimo) sorriso

Sembra essere tornato il sereno nell’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara, a giudicare anche dai 250 mila Euro spesi dal bomber per un regalino…

Wanda Nara ritrova il sorriso anche grazie ai “piccoli” cadeaux del (ritrovato) compagno Mauro Icardi al quale certo non mancano i mezzi economici per soddisfare qualsiasi desiderio della moglie. Dopo l’affaire China Suarez, il flirt extraconiugale del bomber che ha rischiato di sancire in via definitiva il matrimonio, non solo la “coppia del calcio” si è ritrovata ma a coronare un nuovo inizio ha fatto capolino anche un costosissimo regalo.

CONTINUA A LEGGERE SU LAWEBSTAR