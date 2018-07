Dalla Germania arrivano conferme che il Bayer Monaco vuole liberarsi di Vidal. Il Napoli è disponibile a spendere i 35 milioni richiesti per il suo cartellino

Il centrocampo di Carlo Ancelotti potrebbe presto ricevere un rinforzo di grandissima qualità. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano tedesco Bild, il Bayer Monaco ha deciso di mettere sul mercato Arturo Vidal e il Napoli sarebbe tra le prime squadre a farsi avanti. Il giocatore cileno sarebbe ormai chiuso dall’arrivo del più giovane Leon Goretzka, arrivato in estate nel club bavarese dallo Schalke 04 a parametro zero. L’ex juventino ha un contratto in scadenza a giugno 2019 e il costo del suo cartellino si aggira sui 35 milioni di euro. Per il Napoli l’arrivo di Vidal potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico. Il centrocampista è considerato ancora uno dei migliori del suo ruolo nonostante i 31 anni di età e ha chiuso la passata stagione con 6 gol e 2 assist in 35 presenze.

Gli azzurri hanno grandi ambizioni sul mercato per poter competere con la Juventus di Cristiano Ronaldo e hanno lanciato la sfida all’Inter per Angel di Maria del PSG. Il presidente Aurelio De Laurentiis pensa di battere la concorrenza sfruttando i buoni rapporti tra l’argentino e Carlo Ancelotti.