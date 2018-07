Napoli e Inter sono pronte a sfidarsi per Angel Di Maria. Il club azzurro lavora a un grande colpo per rispondere alla Juve

L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A, alla Juventus, può scatenare le big d’Italia. Tanti i grandi nomi sul mercato, tanti gli occhi puntati addosso dai club italiani. Secondo Il Corriere dello Sport, Napoli e Inter sognano l’arrivo di Angel Di Maria. Il nome del Fideo è circolato spesso, negli anni, ma ora potrebbe essere arrivata la volta buona per vederlo in Italia. Il giocatore può lasciare il PSG e Napoli e Inter ci pensano seriamente.

Carlo Ancelotti avrebbe telefonato al suo ex giocatore provando a convincerlo ad accettare la destinazione napoletana. Il giocatore non direbbe di no ma c’è il problema dei costi. Di Maria guadagna 10 milioni di euro ma ha un solo anno di contratto e il nuovo allenatore Tuchel lo avrebbe scaricato. L’argentino dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio per accettare il Napoli. Il rapporto con il Paris non è più idilliaco e le garanzie tecniche non sono più quelle di una volta: il club parigino, che lo ha pagato 63 milioni di euro nel 2013, potrebbe non esagerare con le richieste. Il Napoli sogna un colpo argentino: nel mirino c’è Di Maria.