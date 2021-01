Il Borussia Dortmund non cederà Haaland, la conferma del CEO

Erling Haaland non verrà ceduto dal Borussia Dortmund la prossima estate. Lo ha affermato il CEO del club tedesco. Ecco le sue parole

L’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha rilasciato un’intervista alla rivista tedesca Kicker parlando della possibilità che Erling Haaland possa essere ceduto in estate.

CESSIONE – «Non credo che accadrà. Erling e il suo agente Mino Raiola sono felici con il Borussia Dortmund. Gli consiglio di afre ciò che ha fatto Lewandowski , si è preso il tempo necessario per diventare un calciatore di fama mondiale giocando con noi. Non accadrà giusto in un anno».