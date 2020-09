Il c.t. Mancini sulla riapertura degli stadi: «Si può entrare in più di 1000»

Roberto Mancini ha parlato della possibile apertura degli stadi a più tifosi

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, si è schierato a favore di una maggiore apertura ai tifosi degli stadi di calcio. Le sue parole, pronunciate all’incontro “Quando lo sport fa stare bene” al Festival di Salute “Frontiere”, riportato dal sito ufficiale della Figc.

«L’altra sera a Sassuolo ho visto persone in fila ad una distanza giusta per la salute di tutti. Negli stadi si può entrare in molti più di 1000».