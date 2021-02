Il Cagliari si affida a Godin e Rugani: un sodalizio per il futuro

La difesa del Cagliari, nella partita contro la Lazio, ha finalmente dato segnali di vita anche grazie al nuovo sodalizio Godin-Rugani

Da questo momento in poi tutte le partite saranno fondamentali, a prescindere dalla squadra che ci si troverà davanti. Il Cagliari non ha più tempo da perdere, deve assolutamente conquistare punti per non cadere definitivamente nel baratro e nell’incubo della retrocessione e si dovrà affidare al sodalizio nato soltanto la scorsa settimana, quello tra Diego Godin e Daniele Rugani.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU CAGLIARINEWS24

Nella partita contro la Lazio, nonostante i pochi allenamenti insieme e con una sintonia ancora da creare, i due centrali sono riusciti a creare un muro che ha permesso ai biancocelesti di avvicinarsi alla porta rossoblù in pochissime occasioni.