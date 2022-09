Il coro “Non dormo tutta notte” dell’Atalanta remixato (una cover da discoteca)

Uno dei cori calcistici più famosi all’interno della Curva Nord dell’Atalanta impostato tramite un remix da discoteca

Quali sono i fenomeni social più apprezzati dal pubblico? I remix musicali che vanno dalle parodie su dichiarazioni serie fino ad arrivare ai cori da stadio.

Il canale Youtube Pota, Polenta e Atalanta, ha preso il coro “Non dormo tutta notte penso sai” (cantato molte volte in Pisani) per poi remixarlo, trasformandolo in una cover degna di essere messa in discoteca il sabato sera.