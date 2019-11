Il ct della Macedonia contro il Napoli: «Decisione su Elmas ingiusta»

Il tecnico Angelovski difende Elmas circa le sanzioni minacciate dal Napoli: «Eljif è un tipo tosto, certe parole non lo hanno ferito»

Il ct della Macedonia, Angelovski, si schiera dalla parte di Eljif Elmas dopo il comunicato degli scorsi giorni da parte del Napoli che minacciava sanzioni al centrocampista. Il motivo? Aver rilasciato dichiarazioni nonostante il silenzio stampa imposto dal club azzurro. Queste le parole di Angelovski a Radio Punto Nuovo.

«Non sta a me commentare la decisione del Napoli, ma onestamente credo che non sia stato corretto. Elmas è un professionista e quando viene in nazionale i giornalisti gli chiedono ovviamente della sua esperienza in azzurro. Credo non abbia detto nulla di sbagliato. Eljif comunque ha accettato questa scelta con grande professionalità. Non è deluso solo perché ha un carattere molto forte e non credo si sia sentito ferito dal comunicato del Napoli, è un tipo tosto e con una personalità ben chiara. Non l’ha presa nemmeno come una punizione. Ma ripeto, parliamo di un professionista e come tale ha diritto di rispondere ai giornalisti quando è qui. So come il ragazzo parla della città di Napoli, della sua gente e del club, è molto contento di essere lì, ma per me quella della società è stata una decisione poco corretta»