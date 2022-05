Il Napoli accellera su Maxi Olivera, domani le visite mediche

Accellerata del Napoli nel pomeriggio per il difensore del Getafe, che domani farà le visite mediche per gli azzurri

Il Napoli si prepara a mettere a segno il secondo colpo per la stagione 2022-2023 dopo Kvaratskhelia.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il Napoli ha raggiunto l’accordo con il Getafe per Mathias Olivera. Previste per domani a Roma le visite mediche. Il calciatore arriverà arriverà in azzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.