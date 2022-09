Il Napoli estraneo alla vicenda sui diritti d’immagine di Maradona

L’avvocato del Napoli, Grassani ha spiegato che il club è estraneo alla vicenda legata ai diritti d’immagine del Pibe

Intervenuto a CalcioNapoli24 TV Mattia Grassani, avvocato del club campano, ha parlato della decisione del tribunale civile di accogliere il ricorso degli eredi di Maradona, sottraendo all’ex manager Stefano Ceci la possibilità di utilizzo dei diritti di immagine del Pibe. Di seguito le sue parole.

«Il pronunciamento del Tribunale di Napoli si riferisce ad un rapporto tra l’amministratore degli eredi di Maradona e Stefano Ceci con la sua società. Il Napoli è estraneo alla vicenda. Il Napoli non ha ricevuto ordine di interrompere la vendita di prodotti con il volto di Maradona, l’ordine l’ha ricevuto la società di Ceci. I tifosi azzurri che hanno acquistato oggetti che provenivano dall’accordo con la società di ceci sono tutelati perchè il Tribunale ha stabilito che la SSC Napoli, in buona fede ed in esecuzione di un contratto valido, ha fatto questa operazione commerciale. Da oggi in avanti, Ceci e la sua società, non sono più titolari di alcun diritto sulla commercializzazione del logo Maradona. Produrre ancora maglie del Napoli con il volto di Maradona? Come detto prima, Ceci da oggi non è più riconducibile a Maradona. Il Napoli potrà interloquire con il soggetto individuato dal tribunale per affrontare la questione. Il contratto che c’era prima non esiste più».