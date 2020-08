Il Pescara batte il Perugia e conquista la salvezza in Serie B: retrocessione per la squadra di Oddo dopo la finale playout

Il Pescara conquista la permanenza in Serie B al termine della lunga finale dei playout, costringendo il Perugia alla retrocessione in Serie C.

2-1 all’andata per i pescaresi, stesso risultato al ritorno per i perugini. Ma alla lotteria dei calci di rigore a trionfare è il Pescara.