Il The Klassieker meglio di Inter-Napoli: è la partita più vista di sempre in Olanda!

La sfida tra Feyenord e Ajax è stata vista da più di due milioni di olandesi: il The Klassieker è la sfida più vista della storia dell’Eredivisie

A cura di Luca Tumminello

Nonostante le polemiche dovute alle ingombranti reti applicate intorno al campo per impedire scavalcamenti e lancio di oggetti, il The Klassieker del De Kuip di Rotterdam tra la capolista Feyenoord (ufficialmente Campione d’Inverno) ed un Ajax sempre più in crisi (appena 5° al giro di boa) è stato un autentico successo anche a livello televisivo.

𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱!



De Klassieker van zondag is de best bekeken Eredivisiewedstrijd ooit 📺 — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2023

Come infatti riportato dalla stessa ESPN NL, detentrice dei diritti televisivi dell’Eredivisie in patria, la partita di ieri è stata addirittura la più vista di sempre della storia del campionato olandese, con una media di 2.102.000 di spettatori, superando il precedente record detenuto dal De Topper tra Ajax e PSV Eindhoven dello scorso mese di novembre (1.510.000 spettatori di media): un dato eccezionale, se si considera che i Paesi Bassi vantano una popolazione di circa 18.000.000 di abitanti (poco meno di un terzo dell’Italia).

Per effettuare infatti un ulteriore paragone con il nostro paese ed il nostro calcio, il big match dello scorso 4 gennaio tra Inter e Napoli (in esclusiva su Dazn) ha registrato un flusso medio di circa 1.500.000 di spettatori (fonte: Auditel), nonostante lo stesso sia stato addirittura giocato in un periodo festivo.

Questo risultato straordinario può valere senz’altro come ulteriore prova dell’ottimo stato di salute di cui gode il calcio tra i mulini a vento, con le prime 5 squadre che a metà campionato si ritrovano tutte racchiuse nello strettissimo spazio di 5 punti!