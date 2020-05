Il Torino come la Juventus: granata pronti al salto nel calcio femminile

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, pensa alla formazione di una squadra femminile: la situazione in casa granata

Il Torino si prepara al salto nel calcio femminile professionistico, seguendo il modello di molte società italiane come Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Roma, Sassuolo, e Hellas Verona. L’idea del presidente Urbano Cairo nasce dal ricco patrimonio nel settore.

La società granata possiede già alcune formazioni del settore giovanile, per un totale di circa 160 giovani calciatrici tra Pulcini e Juniores. Per limiti di età, molte giocatrici dovranno abbandonare il club qualora il Torino non formasse una formazione femminile per la Serie A o B.