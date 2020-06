Il Torino mette le ali. E punta su Millico

Il Torino si schiererà con uno spregiudicato 3-4-3: Vincenzo Millico può essere la carta a sorpresa per gli esterni

Il Torino si prepara alla ripresa del campionato di Serie A con un 3-4-3 provato in queste settimane. Il tecnico granata Moreno Longo vuole sfruttare ogni freccia del proprio arco, incluso Vincenzo Millico.

L’attaccante classe 2000 avrà spazio durante il tour de force di luglio, ma nel ruolo di esterno offensivo e non punta. Un jolly da schierare a partita in corso per mantenere alti ritmo e qualità.