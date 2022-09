Ilicic saluta l’Atalanta: «Abbiamo fatto la storia. Per sempre nel mio cuore»

Josip Ilicic saluta così l’intero mondo Atalanta tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco le parole

Il testo recita: «Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. 5 anni di gioia, felicità e magia, ma anche dolore e momenti non sempre facili. Grazie per avermi sostenuto e per esserci sempre stati. Grazie a chi mi è stato vicino, a tutti i tifosi, tutte le persone che lavorano dentro la società, allenatore e compagni. Grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre. Insieme abbiamo fatto la storia, e la storia non sarà mai dimenticata. Sarete sempre nel mio cuore, FORZA ATALANTA»