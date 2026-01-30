Connect with us

Calciomercato

Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli

Published

5 minuti ago

on

By

immobile Chi ha segnato più gol in Serie A

Immobile Bologna, Fabrizio Romano svela a sorpresa la possibile cessione dell’attaccante! Sulle sue tracce il Paris FC

Ciro Immobile potrebbe lasciare il Bologna e la Serie A già a gennaio: dopo un avvio di stagione complicato e segnato da un grave infortunio, l’attaccante non è più considerato incedibile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è nata una trattativa concreta per la sua cessione immediata.

Il club maggiormente interessato è il Paris FC, seconda squadra della capitale francese. Bologna e società transalpina avrebbero già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento, con l’operazione pronta a decollare in questa sessione di mercato. L’unico tassello mancante è il via libera definitivo del giocatore.

Immobile, infatti, deve ancora decidere se accettare una nuova esperienza all’estero dopo pochi mesi dal suo arrivo in Emilia. La sua stagione finora è stata difficile: solo nove presenze complessive, nessun gol e nessun assist, complice anche la forte concorrenza di Castro e Dallinga che ne hanno limitato lo spazio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News5 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×