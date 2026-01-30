Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli

Immobile Bologna, Fabrizio Romano svela a sorpresa la possibile cessione dell’attaccante! Sulle sue tracce il Paris FC

Ciro Immobile potrebbe lasciare il Bologna e la Serie A già a gennaio: dopo un avvio di stagione complicato e segnato da un grave infortunio, l’attaccante non è più considerato incedibile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è nata una trattativa concreta per la sua cessione immediata.

Il club maggiormente interessato è il Paris FC, seconda squadra della capitale francese. Bologna e società transalpina avrebbero già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento, con l’operazione pronta a decollare in questa sessione di mercato. L’unico tassello mancante è il via libera definitivo del giocatore.

Immobile, infatti, deve ancora decidere se accettare una nuova esperienza all’estero dopo pochi mesi dal suo arrivo in Emilia. La sua stagione finora è stata difficile: solo nove presenze complessive, nessun gol e nessun assist, complice anche la forte concorrenza di Castro e Dallinga che ne hanno limitato lo spazio.

