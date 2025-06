Immobile a Bologna, Vieri applaude a Sartori: «Mi fido delle sue intuizioni»

Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante del Bologna, sull’imminente arrivo di Ciro Immobile nella squadra felsinea

Ciro Immobile è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia del Bologna. L’attaccante ex Lazio, dopo un lungo ciclo in biancoceleste, si prepara a rientrare nel campionato italiano e mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano. L’ufficialità manca ancora, ma i dettagli dell’operazione sono ormai definiti e l’entusiasmo attorno al colpo messo a segno dal club felsineo cresce di ora in ora.

Tra coloro che applaudono la mossa del Bologna c’è anche Christian Vieri, ex centravanti rossoblù e oggi opinionista, che ha espresso parole di grande stima nei confronti della dirigenza emiliana. Intervenuto a margine dell’Illumia Summer Cup di Padel, Bobo ha dichiarato al Corriere di Bologna: «Sartori è un dirigente formidabile, è nel calcio da tantissimo tempo e sceglie sempre gli uomini giusti nei ruoli giusti. Potete fidarvi delle sue intuizioni. A Bologna è nata un’alchimia fantastica tra squadra, società e tifosi. È un aspetto fondamentale e sono molto contento per la città».

Vieri ha poi speso parole importanti anche per l’allenatore Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia con il Bologna dopo tre finali raggiunte alla guida della Fiorentina: «Per me è uno dei migliori tecnici d’Europa. Arrivare a giocare quattro finali in pochi anni è qualcosa di straordinario. È un grandissimo allenatore e sono contento che sia rimasto in rossoblù. Se fossi stato un dirigente di un top club, avrei fatto di tutto per portarlo via».

Con l’arrivo di Immobile, il Bologna aggiunge esperienza e peso offensivo al proprio organico e conferma la volontà di consolidarsi stabilmente nelle zone nobili della classifica, anche in vista della prossima stagione europea.