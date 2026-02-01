Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato del club rossoblù con tutti i dettagli

Le strade del Bologna e di Ciro Immobile si separano ufficialmente. Con una nota diramata attraverso i propri canali, il club emiliano ha annunciato la cessione a titolo definitivo dell’esperto centravanti al Paris FC. L’attaccante di Torre Annunziata, icona del gol che ha scritto pagine indelebili con le maglie di Lazio e Torino, saluta così la Serie A per intraprendere una nuova avventura professionale in Francia.

La società Rossoblù ha confermato il trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del classe 1990 alla compagine transalpina. Si chiude dunque la parentesi italiana per il bomber, pronto a portare la sua esperienza e il suo fiuto per il gol all’ombra della Torre Eiffel, sposando l’ambizioso progetto del club parigino che punta a scalare le gerarchie del calcio francese.

IL COMUNICATO – «Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al Paris Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile a titolo definitivo».

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno